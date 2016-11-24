На границе с Польшей очереди почти не сокращаются: стоят 1350 автомобилей – ГПСУ

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

В пункте пропуска «Устилуг» ожидали оформления 350 автомобилей, «Краковец» - 220, «Рава-Русская» - 200, «Ягодин авто» - 200, «Шегини» - 150, «Грушев» - 130, «Угринов» - 70, «Смильница» - 30.

На границе со Словакией в пункте пропуска «Ужгород» в очереди стоят 25 автомобилей, в пункте пропуска «Порубное» (граница с Румынией) – 60.

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Кроме того, наблюдаются автомобильные очереди в пунктах пропуска на границе с Венгрией. В частности, в ПП «Лужанка» ожидают оформления 20 автомобилей, ПП «Вилок» – 15, ПП «Тиса» – 50.

По информации пограничников, в пункте пропуска на границе с Молдовой очередей нет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15.00 в пунктах пропуска на границе Украины с Польшей в очередях стояли 1430 автомобилей. Кроме того, в пунктах пропуска на границе со Словакией ожидали оформления 10 автомобилей, Румынией – 40 автомобилей, Венгрией – 70 автомобилей.