Маршрут скоростного поезда Киев – Львов договорились продлить до Перемышля

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич, соответствующая договоренность была достигнута по итогам совместного заседания Комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Украины и комиссии инфраструктуры Сейма Республики Польша.

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«Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения Львов – Перемышль: берем за основу опыт упрощенного режима пересечения границы, который применялся при проведении "Евро-2012". Пограничники готовы осуществлять контроль во время продленного движения скоростного поезда "Интерсити+" №743/744 Дарница – Львов, пока он будет курсировать от Львова до границы... в Общем, это будет пилотный проект, который на практике покажет перспективу прокладки евроколеи до Львова и до Киева", – написал Дубневич, добавив, что принципиальным вопросом является цена билета на новом маршруте, которая, по мнению депутата, не должна превышать 5 евро.

Кроме того, по словам Дубневича, украинская сторона предложила совместить одним путем Черное и Балтийское море, чтобы создать логистический коридор от южных портов Украины (Одесса, Николаев, Херсон) и северных портов Польши (Гданьск, Гдыня) в рамках реализации проекта Евросоюза под названием VIA Carpathia, что предусматривает строительство большой магистрали с севера на юг.

«Евросоюз планирует строительство крупной магистрали с севера на юг. Мы в свою очередь должны максимально использовать транзитный потенциал Украины, для этого предлагаем совместить одним путем Черное и Балтийское море», – отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о планах по 22 декабря запустить ночной поезд №184/183 по маршруту Киев – Мариуполь благодаря проведенной ранее реконструкции участка Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха. Благодаря реконструкции участка ее пропускная способность увеличилась до 23 пар грузовых и 4 пассажирских поездов в сутки.