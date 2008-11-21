Крюковский вагонзавод прекратил поставку вагонов «Укрзализныце»

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) прекратил осуществление поставок пассажирских вагонов в адрес «Укрзализныци» из-за задолженности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, сумма задолженности со стороны государства перед вагоностроительным предприятием составляет более 260 млн. грн. «Укрзализныц» задолжала нам 200 миллионов гривен за ранее полученную продукцию. Также налоговая администрация задолжала 63 миллиона гривен НДС, которые до сих пор не возвращены. В условиях экономического кризиса предприятие не может работать в долг», – сказал В.ПРИХОДЬКО.

Напомним, Крюковский вагоностроительный завод перешел на трех-четырехдневный рабочий график, сокращение работников не планируется.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2007 году Крюковский вагоностроительный завод произвел 7445 грузовых и 34 пассажирских вагона.

В первом полугодии 2008 года Крюковский вагоностроительный завод произвел 43 пассажирских и 3749 грузовых вагонов.