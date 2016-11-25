"Борисполь" отменил все авиарейсы в Мюнхен и Франкфурт (видео)

Третий день пассажиры страдают из-за беспорядков в графиках авиакомпании Lufthansa, ее пилоты бастуют с требованием увеличения зарплаты, сообщает ТСН.ua.

"На данный момент в "Борисполе" отменены 7 рейсов, всего за сутки их должно быть 16. Следить за изменениями расписания полетов в аэропорту советуют по сообщениям на онлайн-табло. Или непосредственно у представителей авиакомпании", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего за три дня Lufthansa отменила более 2,5 тысяч авиарейсов, при этом неудобство ощутили 315 тысяч пассажиров.

Пилоты требуют у компании увеличения зарплаты на 22%, аргументируя это тем, что их доходы остаются неизменными уже 5 лет. В то же время руководство Lufthansa соглашается увеличить ставку бастующих только на 2,5%, поэтому пилоты решили продолжить бастовать еще и в субботу.