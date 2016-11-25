В Украине упростили сертификацию автомобилей из США

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

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"Согласовать принятие к рассмотрению органами по сертификации для индивидуального утверждения транспортных средств, партий частей и оборудования выводов технической службы - ГП «ГосавтотрансНИИпроект» о возможности применения альтернативных технических предписаний для целей индивидуального утверждения завершенных колесных транспортных средств категорий М1 и N1, которые изготавливаются большими сериями для стран, которые не являются государствами-членами ЕС", - говорится в документе.

Справка УНИАН. В связи с отменой с 1 января 2016 необходимости сертификации колесных транспортных средств в Украине через государственную систему сертификации (УкрСЕПРО), до данного момента фактически отсутствовал механизм оценки соответствия транспортных средств, произведенных в США. При этом, действующий порядок утверждения конструкции транспортных средств был разработан и принят на основе требований Евросоюза и не регулировал сертификацию американских авто. В частности, это вызвало трудности в импорте электромобилей.