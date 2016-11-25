В "Укрзализныце" рассказали, как будут дорожать пассажирские билеты в следующем году (инфографика)

«Укрзализныця» выносит на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопросы индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО.

Индексировать тарифы предлагают в два этапа: в первом квартале и в четвертом, каждый раз на 16%.

Как утверждают в "Укрзализныце", изменение тарифа увеличит стоимость проезда в среднем лишь на 19,4%".

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Кроме того, компания намерена с января 2017 года на 10% повысить стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов скоростных поездов "Интерсити+".

В частности, согласно расчетам, представленным в инфографике компании, проезд в плацкартном вагоне по маршруту Киев – Ивано-Франковск сейчас стоит 75,91 грн, а с 1 февраля 2017 цена составит 89,94 грн, с 1 октября – 102,14 грн.

Проезд в купейном вагоне по этому же направлению сейчас стоит 223,22 грн, с 1 февраля цена будет повышена до 264,5 грн, а с 1 октября – до 300,36 грн. При этом билет в СВ-вагоне сейчас стоит 492,33 грн, а с февраля и октября 2017 года буде стоить 583,39 грн и 662,49 грн соответственно.

Согласно расчетам, стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда сообщением из Киева во Львов, Одессу, Ужгород и Харьков составляет 130,05 грн. С февраля следующего года стоимость проезда по этим направлениям из столицы составит 154,11 грн, а с октября – 175 грн.

Стоимость билета в купейном вагоне и в СВ-вагоне из Киева в Одессу с февраля будет составлять 341,97 грн и 730,07 грн, а с октября – 388,33 грн и 829,05 грн соответственно.

Место в купейном вагоне из столицы в Харьков сейчас стоит 230,11 грн, а с февраля подорожает до 272,67 грн, с октября – до 337,38 грн. Проезд в СВ-вагоне по этому направлению повысится до 580,34 грн и 659,02 грн соответственно.

Проезд в купейном вагоне по маршруту Киев – Львов сейчас стоит 297,32 грн, а с 1 февраля 2017 составит 352,30 грн (СВ-вагон – 741,84 грн), с 1 октября – 400,07 грн (СВ-вагон – 842,42 грн). Билет в купейном вагоне из Киева в Ужгород сейчас стоит 226,86 грн, а с 1 февраля обойдется пассажирам в 268,81 грн, с 1 октября – в 305,25 грн. Проезд в СВ-вагоне с 1 февраля подорожает до 677,29 грн, а с 1 октября – до 769,11 грн.

В пресс-службе "Укрзализныци" подчеркнули, что тарифы на проезд в поездах дальнего следования остаются неизменными с 2014 года и нуждаются в пересмотре, так как это «требование сегодняшнего дня, основанное на официальном уровне инфляции и уровне цен на промышленную продукцию», которые выросли почти вдвое за последние два года.

«В то же время в условиях сокращения количества пассажирских вагонов в этом году "Укрзализныця" перевезла на 10% пассажиров больше, чем за соответствующий период прошлого года, причем парк пассажирских вагонов уменьшился на 15%», – подытожили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее в комментарии УНИАН директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Александр Федоренко сообщил о том, что в проекте финплана "Укрзализныци" на 2017 год, который в ближайшее время будет отправлен на согласование в Минфин и Минэкономразвития, заложено повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 25%, на проезд в пассажирских поездах – на 35%.

С 30 апреля текущего года "Укрзализныця" повысила тариф на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 15%. При этом "Укрзализныця" планировала в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15% и с 1 июля – еще на 15%.

В ответ на данную инициативу крупнейшие промышленные предприятия металлургической, цементной и химической промышленности обратились к украинскому правительству с просьбой не допустить дополнительного повышения тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом и поддержали инициативу о введении моратория на повышение ж/д тарифов на 2016 год.

Ранее "Укрзализныця" неоднократно повышала грузовые ж/д тарифы. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В конце июля 2014 года "Укрзализныця" проиндексировала тарифы на 12,5%.

В финплане компании на текущий год не предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки, кроме 5-процентного повышения на перевозку в первом классе скоростных поездов категории "Интерсити+" и увеличения доходности от повышения классности и сервиса некоторых поездов.