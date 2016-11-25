На украинских дорогах усилят контроль за перегрузом: для проверки фур закупят 78 весовых комплексов

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте сегодня, 25 ноября, объявила тендер в системе ProZorro на закупку 78 габаритно-весовых комплексов.

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Согласно условиям тендера, ожидаемая цена закупки составляет 117 млн грн. Срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2016 года.

"Несмотря на зарегулированность процесса согласований, на который мы потратили полгода времени, сегодня объявляем тендер. Впервые, чтобы не было злоупотреблений к проведению тендера, мы провели совместную встречу с производителями такого оборудования, в рамках которой согласовали равные и прозрачные условия тендерных процедур и требований к технике", - прокомментировал данное решение министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр также подчеркнул, что увеличение количества весовых комплексов является одним из главных условий качественных дорог в Украине.

"Качественные автодороги в Украине возможны при условии соблюдения двух принципов: ритмичного финансирования дорожной отрасли и надлежащего использования дорог, предотвращения их повреждения перегруженным транспортом", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в рамках выполнения Соглашения о финансировании программы «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины» Европейская комиссия выделила для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте финансирование в размере 117 млн грн на приобретение 78 передвижных габаритно-весовых комплексов.

По состоянию на середину сентября автоперевозчики уплатили 0,7 млн грн штрафов за перегруз транспорта.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Руководство Мининфраструктуры намерено сделать штрафы за перегруз авто на дорогах одним из источников наполнения Дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства дорог, который заработает с 2018 года.