"Укрзализныця" отменила ряд скоростных поездов на Новый год из-за низкого спроса

Об этом сообщает пресс-служба УЖСК.

В частности, отменено курсирование скоростного поезда №763/764 "Дарница - Одесса - Дарница" с отправлением из Дарницы 31 декабря 2016 в 16:10, из Одессы – 1 января в 5:43.

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Также отменен поезд №732/731 "Киев - Запорожье - Киев" с отправлением 1 января 2017 из Киева в 07:15 и из Запорожья в 15:37.

Кроме того, отменено курсирование поездов №712/711 "Киев - Константиновка - Киев" отправлением 1 января 2017 года из Киева в 06:22 и из Константиновки в 16:29, №740/739 "Киев - Кривой Рог-Главный - Киев" отправлением 1 января из Киева в 17:24, из Кривого Рога 2 января 2017 года в 6:17, а также № 747/748 "Дарница - Львов - Дарница" отправлением 1 января 2017 ст. Дарница в 6:28 и со Львова в 15:26.

Также, ограничивается маршрут следования поезда Интерсити+ "№734/733 Киев – Красноармейск (г. Покровск) – Киев" до станции Днепропетровск (г. Днепр), отправлением из Киева 31.12.2016 в 17:35, из Днепропетровска (г. Днепр) 01.01.2017 в 07:10.

Ранее УНИАН сообщал, что ПАО "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних праздников, помимо ранее назначенных девяти дополнительных поездов, назначила еще два.