Airbus испытал свой крупнейший двухдвигательный самолет A350-1000 (фото, видео)

02:48, 26 ноября 2016
Транспорт/Связь
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Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000 совершил первый полет.

REUTERS

Об этом пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week.

Это крупнейший двухдвигательный лайнер из разработанных к настоящему времени европейским авиастроительным концерном Airbus. Летные испытания и сертификацию самолета планируется завершить до конца 2017 года.

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REUTERS

Новый пассажирский самолет A350-1000 сможет перевозить от 366 до 440 пассажиров. Конкурирующий американский лайнер Boeing 777-300ER может перевозить 398 человек, а разрабатываемый Boeing 777X — до 425 пассажиров. При этом в европейском концерне обещают сделать авиаперевозки с помощью A350-1000 на 25 процентов экономичнее по топливу, чем на Boeing 777.

REUTERS

Первый полет A350-1000 состоялся в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции. В общей сложности самолет провел в воздухе 4 часа 20 минут. За это время лайнер поднялся на высоту 4,6 тысячи метров и разогнался до 206 узлов (382 километра в час). Лайнер также совершил пролет на минимальной допустимой скорости в 145 узлов.

Длина A350-1000 составляет 73,8 метра, а размах крыла — 64,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 308 тонн. Лайнер сможет развивать скорость до 513 узлов и совершать полеты на расстояние до 14,5 тысячи километров.

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Boeing планирует осуществить первый полет B777X в 2018 году. Этот самолет станет крупнейшим в мире двухдвигательным лайнером. Самолет получит складное крыло, чтобы он мог без труда перемещаться по обычным взлетно-посадочным полосам и помещаться в стандартные авиационные ангары.

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Длина лайнеров Boeing 777X в зависимости от версии составит 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла — 71,8 метра. Лайнер получит складное крыло, благодаря которому сможет помещаться в стандартном авиационном ангаре. Размах сложенного крыла лайнера составит 64,8 метра. Максимальная взлетная масса лайнера составит 351,5 тонны. Самолет сможет выполнять полеты на расстояние до 16,1 тысячи километров.

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