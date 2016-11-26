На границе с Польшей в очередях застряли более 1100 автомобилей

В пунктах пропуска на украинско-польской границе по состоянию на 8:00 наблюдалось скопление 1130 единиц автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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Самые большие очереди зафиксированы в пункте пропуска "Рава-Русская" - 300 автомобилей, в ПП "Угринов" и "Ягодин авто" стоят по 160 транспортных средств, в "Шегини" – 150, "Устилуг" и "Краковец" – по 100, в ПП “Грушев” – 90 и "Смильница" – 70.

На границе с Венгрией в ПП "Тиса" наблюдается скопление 80 авто, в ПП "Вилок" – 20.

В пунктах пропуска на границе с Румынией, Словакией и Молдовой очередей не было.