ГАИ за пять дней оштрафовала на 10,3 млн. грн.

На протяжении 17-21 ноября работники Госавтоинспекции оштрафовали водителей-нарушителей на общую сумму 10368,68 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, за этот период на автодорогах выявлено 55 тыс. 495 правонарушений, из которых 36 тыс. 363 являются грубыми.

Выявлено также 2 тыс. 553 нарушителя, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, из них 101 были за рулем автомобилей «престижных» марок.

Среди других грубых нарушений правил дорожного движения за пять суток работники ГАИ зафиксировали 2 тыс. 608 случаев нарушений правил обгона, из них 363 – водителями транспортных средств «престижных» марок; нарушений проезда перекрестков – 2 тыс. 200 («престижных» марок -233); нарушений скоростного режима – 10 тыс. 674 (1792); нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика – 1 тыс. 786 (241); нарушений правил остановки, стоянки – 15 тыс. 808 (1541); нарушений, связанных с проездом по тротуарам или пешеходным дорожкам - 734 («престижных» марок - 90).

Среди задокументированных работниками ГАИ за пять дней нарушений Правил дорожного движения 8 тыс. 039 выявлены с помощью приборов фото- и видеофиксации. В частности, приборы зафиксировали 1 тыс. 638 нарушений ПДД транспортными средствами «престижных» марок.

Как сообщал УНИАН, в Украине 17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Законом, в частности, предусмотрено существенное увеличение штрафных санкций за нарушение безопасности дорожного движения. Так, минимальный штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами и нарушение пешеходами правил дорожного движения будет составлять от 51 до 85 грн. Вместе с тем, максимальный штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание, составляет от 2 тыс. 550 до 3 тыс. 400 грн.