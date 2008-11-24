Черномырдин считает перспективным проект Ан-70
У украинских конструкторов есть уникальные наработки
Проект создания военно-транспортного самолета Ан-70 Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает перспективным.
Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
В.ЧЕРНОМЫРДИН сообщил, что стоял у истоков подписания соглашения о совместном выпуске этого транспортного самолета. «У нас было много споров по Ан-70. Пришли к выводу, что нужная машина»,- подчеркнул посол РФ.
По его словам, у украинских авиаконструкторов есть много наработок, каких никто не имеет. То, что делают украинские КБ и российские сборочные авиапредприятия нужно для обеих сторон, указал В.ЧЕРНОМЫРДИН.
«Убежден, что Ан-70 будет выпускаться», - подытожил он.
Справка УНИАН. Оперативно-тактический военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70 Украина и Россия создают на основании межправительственных соглашений от 1993 года и 1999 года. Госзаказчиками самолета выступают министерства обороны двух стран. Головной разработчик - АНТК имени Антонова (Киев). Сделано несколько машин, которые прошли ряд летных испытаний. Самолет в серию еще не запущен.
В последнее время руководство ВВС РФ неоднократно заявляло о бесперспективности Ан-70, связывая будущее военно-транспортной авиации с Ил-76.