В Греции задержали судно с украинским экипажем
19:42, 27 ноября 2016Транспорт/Связь
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В Греции по подозрению в контрабанде сигарет задержали судно с украинским экипажем.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает греческая береговая охрана.
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«Грузовое судно "RS-300 № 97" под флагом Украины с 7 членами экипажа, гражданами Украины, которое, по словам капитана, направлялось из Черногории в Ливан, было отбуксировано из-за механических повреждений вчера утром в порт Палеохора Ханьи», - говорится в сообщении.
По данным береговой охраны Греции, судно перевозило большое количество сигарет, в настоящее время выясняется законность груза.
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