В Греции задержали судно с украинским экипажем

Об этом сообщает греческая береговая охрана.

Читайте такжеС Путиным на носу: в России обнаружили "самую патриотическую" яхту страны (фото)

«Грузовое судно "RS-300 № 97" под флагом Украины с 7 членами экипажа, гражданами Украины, которое, по словам капитана, направлялось из Черногории в Ливан, было отбуксировано из-за механических повреждений вчера утром в порт Палеохора Ханьи», - говорится в сообщении.

По данным береговой охраны Греции, судно перевозило большое количество сигарет, в настоящее время выясняется законность груза.