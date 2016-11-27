На границе с Польшей в очередях застряли более тысячи машин

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

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В пункте пропуска "Рава-Русская" ожидают оформления 250 автомобилей, "Ягодин авто" - 200, "Устилуг" - 180, "Шегини" - 150, "Грушев" - 130, "Угринов" - 120, "Смильница" - 90 и "Краковец" - 20.

Также наблюдаются автомобильные очереди в пунктах пропуска на границе с Венгрией. В частности, в ПП "Косино" ожидают оформления 50 автомобилей, в ПП "Лужанка" – 10.

Кроме того, на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" в очереди стоят 30 автомобилей.

Нет очередей в пунктах пропуска на границе со Словакией и Молдовой, уверяют в Госпогранслужбе.