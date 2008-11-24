Луцк выделит на программу „Безопасный город” 10 млн. грн.

В Луцке на программу „Безопасный город" планируется выделить 9 млн. 179 тыс. грн. Финансирование программы будет осуществляться из городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, саму программу „Безопасный город", которая будет действовать в Луцке на протяжении следующих пяти лет, утвердили депутаты городского совета 19 ноября на заседании 32-й сессии.

Главной целью программы является обеспечение общественной безопасности города.

Как подчеркивают разработчики программы, специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства госадминистрации Луцка, она предусматривает создание Центра общественной безопасности, определения участков города, где целесообразным является установление видеокамер, отработка взаимодействия соответствующих служб по использованию автоматизированной информационной системы «Безопасный город».

В рамках программы планируется установить 101 видеокамеру на участках города с повышенным криминогенным показателем, на перекрестках, участках автомобильных дорог с интенсивным движением, а также в местах массового скопления людей.

По словам заместителя городского председателя, начальника департамента ЖКХ Владислава СТЕМКОВСКОГО, эта программа даст возможность существенно сократить количество преступлений и правонарушений, улучшить криминальную обстановку в наиболее сложных районах города, а также сократить количество нарушений правил дорожного движения на участках дорог, оборудованных системой видеонадзора.

Кроме того, в рамках реализации программы удастся повысить эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений, увеличить количество раскрытых преступлений по «горячим следам», улучшить работу городских коммунальных служб и повысить качество благоустройства города, отметил чиновник.