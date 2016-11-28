Пилоты Lufthansa продлили забастовку еще на два дня

Об этом сказано в заявлении профсоюза, пишет Reuters.

«К сожалению, переговоры на высоком уровне, которые состоялись сегодня (27 ноября, - ред.) ни к чему не привели. Это все еще не подходящее предложение от Lufthansa по выплатам компенсаций пилотам, и это означает, что забастовка должна продолжаться», - сказал член правления профсоюза Йорг Хандверг.

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Как сообщили в профсоюзе, забастовка повлияет на короткие рейсы во вторник, 29 ноября, а также на длительные и короткие в среду, 30 ноября.

В Lufthansa отметили, что огорчены решением профсоюза, и отметили, что предложат своим пассажирам специальное расписание полетов в понедельник, 28 ноября.

При этом в авиакомпании сообщили, что рейсы 28 ноября должны состояться согласно рассписанию, поскольку профсоюз не объявлял забастовку на этот день.

На прошлой неделе Lufthansa отменила около 2800 рейсов из-за четырехдневной забастовки, которая началась в среду, 23 ноября, и повлияла на 350 тысяч пассажиров. Всего с апреля 2014 года профсоюз провел 14 забастовок, что стоило компании сотни миллионов евро.

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Отмечается, что пилоты требуют повышения зарплат, а профсоюз отклонил предложение последнее Lufthansa, поступившее в пятницу. Авиакомпания предлагала в два этапа увеличить зарплату пилотов на 4,4%, а также сделать выплату в размере 1,8 от месячной зарплаты. Профсоюз в свою очередь требует установить ежегодное увеличение заработной платы на 3,7% отсчитывая с 2012 года.

По данным Кельнского института экономических исследований, забастовки пилотов стоили Lufthansa €222 млн в 2014 году и €231 млн в 2015. Lufthansa заявила об убытке в €20 млн за первые два дня забастовки на прошлой неделе.