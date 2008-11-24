Перевозка транзитных грузов по Украине снизилась на 8,6%

Перевозки транзитных грузов по Украине за 10 месяцев снизились на 8,6% - до 249 млн. 328 тыс. тонн.

Об этом сообщает Госкомстат.

Согласно сообщению, в том числе, транзитные перевозки железнодорожным транспортом выросли на 5,1% - до 76,2 млн. тонн, автомобильным – на 19,6% - до 3,92 млн. тонн, морским – на 25,4% - до 2,6 млн. тонн, авиационным – на 29,9% - до 0,001 млн. тонн. В то же время, перевозки трубопроводным транспортом снизились на 14,6% - до 166,467 млн. тонн, речным – на 9,3% - до 0,031 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, за январь-октябрь 2008 г. предприятиями транспорта в целом перевезено 768,7 млн. тонн грузов, включая транзитные, что на 3,8% больше, чем за январь-октябрь 2007 года. Грузооборот составил 420,0 млрд. т/км, что на 3,9% больше, чем за январь-октябрь 2007 года.