"МТС Украина" отозвала заявку на покупку мобильного оператора "ТриМоб"

Один из крупнейших украинских мобильных операторов «МТС Украина» (бренд Vodafone) отозвал из Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) документы на приобретение контрольного пакета акций дочерней компании «Укртелекома» - оператора мобильной связи «ТриМоб».

Читайте также4G-связь: в Украине начинаются бои без правил

Как сообщила УНИАН пресс-служба оператора, данное решение было принято в связи с несогласованием сделки с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ).

«Принято решение пока отозвать документы, так как нет согласования от ФГИУ. В случае изменения ситуации, мы не исключаем того, что вернемся к этому вопросу», - сообщила пресс-служба компании «МТС Украина».

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2016 года АМКУ начал рассматривать вопрос о покупке оператором «МТС Украина» контроля над оператором «ТриМоб».

По мнению некоторых игроков рынка, данная сделка была бы выгодна оператору «МТС Украина», поскольку для запуска 3G-сети в Житомирской и Черкасской областях ему необходимо соответствующее разрешение на освобождение частот, используемых военными, в то время как «ТриМоб» в таком разрешении не нуждается. Таким образом, приобретение контроля над дочерним предприятием «Укртелекома» позволит «МТС Украина» значительно ускорить запуск 3G-сети в указанных областях.

«МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. 100% акций «МТС Украина» принадлежат компании Prelludium B.V. (Нидерланды). Оператор входит в международную телекоммуникационную группу МТС. В октябре 2015 года «МТС Украина» подписала договор о стратегическом партнерстве с британской компанией Vodafone об использовании на украинском рынке ее бренда.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером интернет-рынка по количеству пользователей. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).