ЕИБ выделит 150 миллионов евро на модернизацию украинских железнодорожных путей

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен выделить публичной акционерной компании "Укрзализныця" кредит в размере 150 млн евро на проведение модернизации около 250 км железнодорожных путей в южных регионах Украины.

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Согласно сообщению на сайте банка, 23 ноября ЕИБ утвердил кредит на данную сумму.

В сообщении отмечается, что проект направлен на улучшение транспортной инфраструктуры Украины и будет способствовать развитию транспорта.

Общая стоимость проекта составляет около 314 млн евро.

"До одобрения финансирования Советом директоров банка и до подписания кредитного соглашения проект находится на стадии оценки и переговоров", - отмечается на сайте банка.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту финплана "Укрзализныци" на 2017 год, компания планирует в следующем году привлечь порядка 9 млрд грн кредитов международных финансовых организаций для реализации ряда инфраструктурных проектов.

В частности, немецкий госбанк KfW планирует выделить около 60 млн евро, или 1,8 млрд грн, на закупку 13-14 тепловозов.

Также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк намерены выделить Украине по 150 млн евро на электрификацию ж/д участка Долинская – Николаев – Колосовка, из этих средств в 2017 году планируется освоить 2,17 млрд грн, или более 70 млн евро, которые пойдут на реконструкцию данного направления.

Кроме того, «Укрзализныця» планирует в 2017 году приобрести почти 3,6 тыс. грузовых вагонов за средства ЕБРР, который выделит на эти цели около 150 млн долл., или 4 млрд грн. В целом компания намерена пополнить парк на 6,6 тыс. грузовых полувагонов.