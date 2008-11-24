ЮЗЖД за месяц выявила 12 тыс. безбилетников

Служба пригородных пассажирских перевозок Юго-Западной железной дороги выявила 11 тыс. 908 безбилетных пассажиров при посадке на поезд с 15 октября до 15 ноября во время проведения месячника по улучшению качества обслуживания пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в штрафных кассах были оформлены 66 тыс. 208 билетов на сумму 150,3 тыс. грн. В электропоездах у проводников-кассиров пассажиры приобрели билетов на общую сумму 1 млн. 642,81 тыс. грн. Кроме того, в ходе проверок в электричках работники железной дороги и правоохранительных органов выявили около 5 тыс. недействительных проездных документов.