В Киеве продолжат строительство подходов к мосту через Днепр

Кабинет министров Украины решил продолжить строительство автомобильных подходов от Дарницкого вокзала к мосту через Днепр до строящейся Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Соответствующее распоряжение от 19 ноября 2008 г. № 1448-р обнародовано на сайте правительства.

В документе принято решение согласиться с предложением Минтранссвязи относительно продолжения строительства автомобильных подходов к железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через р. Днепр от Дарницкого вокзального комплекса до Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева с реконструкцией Вокзальной площади возле станции Киев-Пассажирский.

Заказчиком проектирования и строительства автомобильных подходов является государственное территориально-отраслевое объединение “Юго-Западная железная дорога”, которое по согласованию с Минтранссвязи привлекает инвесторов для финансирования этих работ. Финансирование работ по проектированию и строительству автомобильных подходов осуществляется за счет средств «Укрзализныци», инвесторов и других источников.

При этом Киевской горгосадминистрации вместе с Минтранссвязи поручено обеспечить оформление разрешительной документации на проектирование и строительство автомобильных подходов, предоставление исходных данных; а кроме того - затронуть перед Киевсоветом вопрос о выделении земельных участков для строительства автомобильных подходов и внесения соответствующих изменений в Генеральный план развития г. Киев в период до 2020 года.

Справка УНИАН. 15 июля 2004 года в Киеве началось строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через р. Днепр. Строительство моста и вокзала планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались. Движение по железнодорожной части планируется открыть в декабре 2008 г. В то же время, существует недофинансирование строительства моста. «На сегодня мы уже задолжали подрядчикам свыше 500 млн. грн.», - сказал начальник ЮЗЖД Алексей КРИВОПИШИН в начале ноября 2008 г. По его данным, строительство автомобильной части моста будет полностью завершено, при наличии финансирования, через 2 года.

Кабинет министров распоряжением от 22 февраля 2008 г. № 326-р утвердил Генеральное направление прохождения Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Предпроектные предложения по строительству автомобильной дороги вокруг Киева предусматривают длину дороги в 213 км, из которых будет реконструировано 65 км существующей трассы (в ширину от 4 до 6 полос движения) и построено 168 км новой автотрассы. Дорога проляжет на расстоянии 27-41 км от центра Киева.

Трасса будет проходить по территории восьми районов Киевской области.

Проектом запланировано строительство около 150 искусственных инженерных сооружений – мостов, эстакад, подземных переходов. Вокруг автострады планируется сооружение логистических комплексов, гостиниц и других объектов.