День нам "сделали" силовики: прокуратура проводит обыски в Херсонском порту (фото)

Сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью и военной прокуратуры проводят обыски в Херсонском морском торговом порту с целью изъятия документации по одному из клиентов порта и одному из бывших руководителей предприятия, сообщил исполняющий обязанности директора ГП "Херсонский морской торговый порт" Андрей Соколов на своей странице в сети Facebook.

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"День нам «сделали» силовики: в начале одиннадцатого около десяти человек «пожаловали» с обыском...Показали постановление суда, в котором указан адрес совсем не портовский, но это их не остановило. Ищут документы по одному из клиентов порта и по одному из бывших руководителей", - написал Соколов.

Он подчеркнул, что в связи с проведением обысков работа госпредприятия заблокирована.

"Учитывая «особенности» украинских силовиков, более чем уверен, что это попытка дестабилизировать деятельность государственного порта. Очень грязный заказ", - подчеркнул руководитель порта.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией с участившимися обысками на предприятиях портовой отрасли силовыми структурами и подчеркнул, что министерство действовало всегда публично, а любое решение принимает только с максимальным привлечением всех причастных. К примеру, по количеству внештатных советников из силовых структур министерство тоже "впереди всех".

"И когда мой заместитель находится в Сингапуре на переговорах, а ее собеседник демонстрирует ей фото обыска с автоматами, который в этот же день происходит в сингапурской компании в украинском порту, или в компании ТИС, или, как сейчас, в порту Херсона - у иностранных инвесторов сразу возникают вопрос: это точно рай для их инвестиций?! Любая проверка - мы поддерживаем и готовы все объяснить и предоставить. Но "маски-шоу" - это потеря для государства, а не достижение", - написал он.

Министр также отметил, что задача государства заключается в создании прозрачного и эффективного государственного механизма, который обеспечит равные правила игры и свободную конкуренцию для всех, а также создаст условия для инвестора с целью создания дополнительных рабочих мест.

"И от этого выиграют все! Единственный возможный механизм привлечения крупных инвестиций в отрасль, которая в них крайне нуждается, - это определение стратегических партнеров, ведущие мировые компании...Безусловно, это очень не нравится тем, кто привык злоупотреблять с поставками дизеля, поставлять "запатентованные" товары, "дноуглублять" государственный бюджет, "терять" государственное имущество, назначать "своих" на должности для гарантии существования потоков. Они называют это бизнесом, заработками, хотя это банальные кражи чистой воды. Так вот, так не будет!", - отметил министр.

Он также добавил, что его позицию относительно прозрачности и борьбы с коррупцией, системного подхода и развития инфраструктуры поддерживают премьер-министр Владимир Гройсман, руководство "Народного фронта" и представители бизнеса.

Как сообщал УНИАН, ранее обыски прошли на терминалах одного из крупнейших стивидоров Украины – «Трансинвестсервиса» (ТИС), оперирующем в акватории морского торгового порта «Южный» (Одесская обл.) по делу о проведении дноуглубительных работ, осуществленных ТИС в 2006-2010 годах.