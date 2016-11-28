Перевозчиков с начала года оштрафовали на 2,6 миллиона за перегруз фур (инфографика)

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте с начала года начислила автоперевозчикам штрафов на 2,653 млн грн за нарушение норм габаритно-весового контроля на украинских дорогах.

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Об этом говорится в отчете Министерства инфраструктуры.

Кроме того, согласно отчету, с начала года автоперевозчикам также было начислено 39,4 млн грн платы за проезд. При этом в министерстве не уточнили, какую сумму уже уплатили перевозчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная служба Украины по безопасности на транспорте объявила тендер в системе Prozorro на закупку 78 габаритно-весовых комплексов. Согласно условиям тендера, ожидаемая цена закупки составляет 117 млн грн. Срок подачи тендерных предложений – до 26 декабря 2016 года.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Руководство Мининфраструктуры намерено сделать штрафы за перегруз авто на дорогах одним из источников наполнения Дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства дорог, который заработает с 2018 года.