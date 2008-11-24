«Волга-Днепр» хочет закупить до 2027 г. 40 «Русланов»

Крупнейший оператор лайнеров данного типа авиакомпания «Волга-Днепр» подала в Объединенную авиастроительную корпорацию заявку, в которой просит продать ей до 2027 года сорок Ан-124 . Как стало известно РБК daily, «Волга-Днепр» вновь подтверждает свою заинтересованность в уникальном грузовом самолете. «Понимая необходимость формирования достаточного стартового заказа и его устойчивого финансирования, предлагаем увеличить заказ Ан-124-100 М-150 с 12 до 40 самолетов в период с 2011 по 2027 год», — отмечается в письме президента авиакомпании «Волга-Днепр» Алексея Исайкина, которое имеется в распоряжении РБК daily в адрес ОАК. В соответствии с письмом, авиакомпания просит поставить ей 20 самолетов с 2011 по 2020 год (по два лайнера в год), еще столько же лайнеров с 2021 по 2027 год (по три в год). Авиакомпания также призывает ОАК провести переговоры с Внешэкономбанком, который предварительно выражал заинтересованность в данном проекте.

Кроме авиакомпании «Волга-Днепр» лайнеры нужны и другим перевозчикам. Два Ан-124 может купить авиакомпания «Авиалинии Антонова», а еще на три подписать опцион. Десять самолетов готова купить российская авиакомпания «Полет» и заключить опцион еще на десять лайнеров. «Чем быстрее самолеты поступят в авиакомпанию, тем перевозчикам будет лучше. Нам хоть завтра давайте», — говорит РБК daily гендиректор АК «Полет» Анатолий Карпов. «Вопрос поднимался в сентябре в Ульяновске на совещании по вопросам производства гражданских судов. В итоговый протокол этот вопрос не попал, решение по возобновлению производства будет принято позже», — сообщает официальный представитель ОАК Константин Лантратов.

Эксперты продолжают настаивать на том, что рынку необходимо 100—150 лайнеров такой вместительности.