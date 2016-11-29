Вагоны ржавого назначения: железнодорожная инспекция от программы "Гроші"
Поезда в латках, скрученные проволоками, которые в любой момент могут вас убить.
Вы можете даже не подозревать, что садитесь в вагон, где не работает половина деталей.
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Программа "Гроші" проводит эксклюзивное расследование и покажет вам, в каких условиях приходится работать машинистам и почему передвижения украинской железной дорогой может быть опасным для жизни.
Простые железнодорожники пытаются удержать на плаву монополиста-гиганта, что рассыпается на ходу.
"Днепровагонмаш", где производятся вагоны, впервые за 10 лет получил неожиданный заказ "Укрзализныци" на изготовление 250 полувагонов.
Всего в этом году УЗ покупает 1000 полувагонов, и это - капля в море. В Украине срочно нужно заменить 35 тысяч.