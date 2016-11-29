Вагоны ржавого назначения: железнодорожная инспекция от программы "Гроші"

Вы можете даже не подозревать, что садитесь в вагон, где не работает половина деталей.

Читайте также"Укрзализныця" начала тестировать локомотив американской General Electric - Емельян

Программа "Гроші" проводит эксклюзивное расследование и покажет вам, в каких условиях приходится работать машинистам и почему передвижения украинской железной дорогой может быть опасным для жизни.

Простые железнодорожники пытаются удержать на плаву монополиста-гиганта, что рассыпается на ходу.

"Днепровагонмаш", где производятся вагоны, впервые за 10 лет получил неожиданный заказ "Укрзализныци" на изготовление 250 полувагонов.

Всего в этом году УЗ покупает 1000 полувагонов, и это - капля в море. В Украине срочно нужно заменить 35 тысяч.