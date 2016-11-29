"Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Кременчуг

Публичная акционерная компания ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила новый поезд по маршруту Киев - Кременчуг, который начнет курсировать с 11 декабря, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, время в пути нового поезда категории "Региональный экспресс" из столицы в Кременчуг ориентировочно составит 5 часов.

"Поезд будет курсировать с 11 декабря 2016 года. Сейчас продолжается согласование графика движения. После завершения разработки графика откроется продажа проездных документов", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что 4 ноября текущего года было прекращено курсирование поезда № 773/774, который соединял Киев с Кременчугом, в связи с отсутствием технических возможностей для продолжения его курсирования. После отмены этого поезда и до сегодняшнего дня столицу с Кременчугом соединяет другой поезд № 759/760.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" увеличила до 11 количество дополнительных поездов на новогодние праздники.