Международная компания PwC проведет аудит "Укрпочты" за 6 миллионов

Международная аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) победила в тендере на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" за 2015-2016 годы с ценой предложения в 5,79 млн грн, что на 42% ниже ожидаемой стоимости закупки данной услуги.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, в соответствии с законодательством процедура закупки проводилась через систему публичных электронных закупок ProZorro.

В частности, 20 сентября текущего года "Укрпочта" объявила тендер по закупке услуг финансового аудита с ожидаемой ценой закупки 10 млн грн, которая была сформирована на основании коммерческих предложений, полученных от аудиторских компаний до даты объявления тендера.

В сообщении отмечается, что проведение оценки имущества и имущественных прав проходит в рамках процесса корпоратизации "Укрпочты" и необходимо для формирования уставного капитала будущего публичного акционерного общества «Укрпочта».

По данным пресс-службы, 3 ноября состоялся аукцион, в ходе которого наименьшую цену предложила компания PwC - 5,79 млн грн, а уже 7 ноября "Укрпочта" признала ее победителем данного тендера.

«Укрпочта», благодаря максимальному привлечению участников на закупку услуг по проведению оценки имущества и имущественных прав, сэкономила более 4 млн грн", - отметили в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что "Укрпочта" переходит на международные стандарты финансовой отчетности, что позволит вывести предприятие на новый уровень прозрачности и предоставит возможности для привлечения международного финансирования.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2015 года правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию «Укрпочты».

15 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Мининфраструктуры рассчитывает завершить процесс корпоратизации госпредприятия до конца 2016 года.

С 1 июля вступил в должность новый директор «Укрпочты» - Игорь Смилянский, назначенный правительством на эту должность в апреле по результатам кадрового конкурса. По его словам, корпоратизация будет завершена до августа 2017 года.

Спрака УНИАН. «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.

В 2015 году УГППС «Укрпочта» получило 53 млн грн прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 млн грн убытков.