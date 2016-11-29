Lufthansa отменила до 2 тысяч рейсов: забастовка немецких пилотов коснется и украинцев (видео)

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa снова отменил до 2 тысяч рейсов из-за забастовки пилотов. Забастовка уже проходила на прошлой неделе, сообщате ТСН.

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В общем, ее последствия почувствуют до полумиллиона пассажиров всего мира. В их числе и украинцы. Рейсы из Франкфурта и из Мюнхена на Киев и из Киева отменены.

Концерн меняет билеты на рейсы других перевозчиков или возвращает деньги. В общем 1700 рейсов пришлось отменить Lufthansa сегодня и завтра.

Как сообщал УНИАН, профсоюз Vereinigung Cockpit (VC) заявил о продолжении забастовки пилотов авиакомпании Lufthansa 29 и 30 ноября.

На прошлой неделе Lufthansa отменила около 2800 рейсов из-за четырехдневной забастовки, которая началась в среду, 23 ноября, и повлияла на 350 тысяч пассажиров.

Всего с апреля 2014 года профсоюз провел 14 забастовок, что стоило компании сотни миллионов евро. Отмечается, что пилоты требуют повышения зарплат, а профсоюз отклонил последнее предложение Lufthansa, поступившее в пятницу.

Авиакомпания предлагала в два этапа увеличить зарплату пилотов на 4,4%, а также сделать выплату в размере 1,8 от месячной зарплаты. Профсоюз в свою очередь требует установить ежегодное увеличение заработной платы на 3,7% отсчитывая с 2012 года.

По данным Кельнского института экономических исследований, забастовки пилотов стоили Lufthansa €222 млн в 2014 году и €231 млн в 2015. Lufthansa заявила об убытке в €20 млн за первые два дня забастовки на прошлой неделе.