На Одесчине в селе новую дорогу строят по "европейской" технологии - с георешеткой (фото)

В частности, в настоящий момент реконструируется бывшая грунтовая дорога в селе Волковское.

Об этом сообщает "Трасса Е-95".

Главное ноу-хау работ - георешетка, которая предназначена для армирования основания дороги, строительства дорожных покровов, в качестве несущего слоя для площадок и фундаментов, расположенных на слабых грунтах.

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Модули георешетки укладываются друг на друга. Ячейки заполняются щебнем или песком с послойным уплотнением, после чего закатываются асфальтом.

Высокая скорость и простота монтажных работ специальными анкерами гарантируют максимальное сокращение сроков дорожного строительства.

Всего по данной технологии реконструируются три дороги района. Ремонт двух из них финансируется за счет государственной субвенции.

Как сообщал УНИАН, в Мининфраструктуры заявили, что платные дороги в Украине могут появиться только через 1-2 года. И такими могут сделать исключительно новые автодороги, которые будут строиться с привлечением частных инвесторов.