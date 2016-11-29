Одесский порт хочет провести дноуглубление одного из причалов за 864 миллиона
Соответствующий тендер объявлен через площадку электронных госзакупок Prozorro.
Администрация морских портов Украины объявила тендер на определение подрядчика для проведения реконструкции и дноуглубления причала №7 в одном из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна – Одесском морском торговом порту с ожидаемой ценой предложения 864,34 млн грн без НДС.
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Соответствующий тендер объявлен через площадку электронных госзакупок Prozorro.
По условиям тендера, конечный срок подачи конкурсных предложений - 12 декабря текущего года, а сам аукцион запланирован на 17 января 2017 года.
Согласно условиям тендерной документации, победитель должен будет провести реконструкцию причала №7, расширив его с нынешних 24,6 м до 40,8 м. Также подрядчику необходимо будет провести дноуглубительные работы у стенок причала, изъяв со дна 124,9 тысяч куб. м грунта.
Срок выполнения данных работ - до 31 декабря 2019 года.
Реконструкция причала №7 Одесского морского порта осуществляется в южной части порта на акватории Карантинной гавани. Причал №7 был реконструирован в 1963 году. Общая длина причала составляет 357,45 м, проектная глубина возле границы - 11,5 м, отметка границы - 2,7 м, конструктивная ширина причала - 24,6 м.
Как сообщал УНИАН, ранее крупнейший по объемам перевалки грузов среди портов Украины – морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.) объявил три тендера через площадку электронных госзакупок Prozorro по определению подрядчика для проведения дноуглубительных работ общей стоимостью 2,6 млрд грн.
Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.
Одесский морской торговый порт в 2015 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2014 годом на 4,1% – до 25,589 млн тонн.