Одесский порт хочет провести дноуглубление одного из причалов за 864 миллиона

Администрация морских портов Украины объявила тендер на определение подрядчика для проведения реконструкции и дноуглубления причала №7 в одном из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна – Одесском морском торговом порту с ожидаемой ценой предложения 864,34 млн грн без НДС.

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Соответствующий тендер объявлен через площадку электронных госзакупок Prozorro.

По условиям тендера, конечный срок подачи конкурсных предложений - 12 декабря текущего года, а сам аукцион запланирован на 17 января 2017 года.

Согласно условиям тендерной документации, победитель должен будет провести реконструкцию причала №7, расширив его с нынешних 24,6 м до 40,8 м. Также подрядчику необходимо будет провести дноуглубительные работы у стенок причала, изъяв со дна 124,9 тысяч куб. м грунта.

Срок выполнения данных работ - до 31 декабря 2019 года.

Реконструкция причала №7 Одесского морского порта осуществляется в южной части порта на акватории Карантинной гавани. Причал №7 был реконструирован в 1963 году. Общая длина причала составляет 357,45 м, проектная глубина возле границы - 11,5 м, отметка границы - 2,7 м, конструктивная ширина причала - 24,6 м.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейший по объемам перевалки грузов среди портов Украины – морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.) объявил три тендера через площадку электронных госзакупок Prozorro по определению подрядчика для проведения дноуглубительных работ общей стоимостью 2,6 млрд грн.

Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

Одесский морской торговый порт в 2015 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2014 годом на 4,1% – до 25,589 млн тонн.