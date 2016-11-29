4G-связь в Украине: Нацкомиссия назвала время проведения тендера и цену лицензий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), планирует провести тендер по внедрению технологии связи 4G (LTE) до октября 2017 года.

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Об этом сообщил глава НКРСИ Александр Животовский на своей странице в сети Facebook со ссылкой на результаты заседания комиссии во вторник, 29 ноября.

«Приняты для общественного обсуждения цены (на частоты под 4G - УНИАН), порядок компенсации для действующих пользователей (радиочастотного ресурса (РЧР) – УНИАН) и соответствующие изменения в План РЧР. Пока только для 2600 МГц», - говорится в сообщении.

Глава регулятора уточнил, что тендер по внедрению технологии связи 4G будет проведен во 2-3-ем квартале 2017 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба регулятора, проектом предложено, что 1 МГц в диапазоне 2,6 ГГц для одного региона будет стоить около 1 млн грн. Лицензии планируют выдавать операторам на 15 лет.

Согласно решению НКРСИ, регулятор принял за основу проект изменений в постановления Кабинета министров Украины №993 и №200 для внедрения системы мобильной связи четвертого поколения и намерен принимать замечания и предложения к этому проекту до 30 декабря 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2016 года компания «ММДС Украина», принадлежащая холдингу «СКМ» Рината Ахметова, выразила намерение сдать НКРСИ часть своих радиочастот в диапазоне 2,6 ГГц под внедрение 4G-связи в обмен на денежную компенсацию со стороны будущих победителей тендера.

В декабре 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в декабре 2017 года.

Народные депутаты уже внесли в Верховную Раду Украины законопроект о радиочастотном ресурсе, предусматривающий внедрение связи стандарта LTE (4G) в Украине.