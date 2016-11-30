На границе с Польшей в очередях стоят 1060 автомобилей
09:31, 30 ноября 2016Транспорт/Связь
365
В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на 08:00 в очередях стояли 1060 автомобилей.
Границу с Польшей / фото: УНИАН
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.
Читайте также"Укрзализныця" отменила ряд скоростных поездов на Новый год из-за низкого спроса
В пункте пропуска «Рава-Русская» ожидают оформления 300 автомобилей, «Устилуг» - 220, «Шегини» - 130, «Ягодин авто», «Краковец» и «Угринов» - по 100, «Смильница» - 60, «Грушев» - 50.
По данным Госпогранслужбы, нет очередей в пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter