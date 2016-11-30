На границе с Польшей в очередях стоят 1060 автомобилей

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

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В пункте пропуска «Рава-Русская» ожидают оформления 300 автомобилей, «Устилуг» - 220, «Шегини» - 130, «Ягодин авто», «Краковец» и «Угринов» - по 100, «Смильница» - 60, «Грушев» - 50.

По данным Госпогранслужбы, нет очередей в пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.