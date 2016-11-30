Омелян о повышении тарифов "Укрзализницей": ждем обоснований и свидетельства реформ

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает увидеть обоснование для повышения тарифов на пассажирские и грузовые перевозки, запланированного госхолдингом "Укрзализныця" в 2017 году.

Об этом накануне заседания правительства сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Позиция министерства очень простая. Любое повышение тарифов должно быть обоснованным и осуществляться только после того, как "Укрзализныця" покажет эффективность антикоррупционных мер, воплощения реформ, пояснит структуру тарифов, - сказал министр. - В контексте пассажирских перевозок тоже вопрос очень чувствительный. И тут не может быть прямого ответа, дескать, у нас такое финансовое состояние, и поэтому мы повышаем тарифы. Я хочу, чтобы украинская монополия предоставляла качественный продукт, и за это получала больше денег, а не просто поднимала тарифы".

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует в следующем году повысить железнодорожные тарифы на грузовые перевозки на 25% и на проезд в пассажирских поездах на 35%.

В финплане компании на текущий год не предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки, кроме 5-процентного повышения на перевозку в первом классе скоростных поездов категории "Интерсити+" и увеличения доходности от повышения классности, а также сервиса некоторых поездов.