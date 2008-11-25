АМК: Стоимость проезда в Киеве должна быть снижена

Антимонопольный комитет Украины (АМК) считает, что тарифы на метрополитен и электротранспорт в Киеве должны быть снижены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«На наш взгляд, тарифы на метрополитен и электротранспорт должны быть адекватно снижены», - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО. При этом он добавил, что «каждая копейка увеличения тарифов должна быть аргументирована».

Кроме того, по словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, при увеличении тарифов на услуги метрополитена и электротранспорта не было проведены обсуждения с общественностью.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в 3-4 раза. С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства во время введения новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

18 ноября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ поручил КГГА снизить стоимость проезда в общественном транспорте вдвое. Такое поручение дано по результатам совещания относительно предварительных итогов проверки обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

По данным пресс-службы, во время совещания члены рабочей группы доложили А.ТУРЧИНОВУ, что проанализированные данные свидетельствуют о необоснованности повышения тарифов на транспорт и наличии возможности их снижения, по меньшей мере, вдвое.