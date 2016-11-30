На юге Украины могут появиться бетонные дороги

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность строительства бетонных дорог в южных регионах Украины.

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Об этом на пресс-конференции сообщил первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов.

"В Мининфраструктуры и «Укравтодоре» уже некоторое время обсуждается вопрос строительства бетонных дорог в южных регионах, то есть припортовых регионах. На сегодня мы изучаем экономическую целесообразность таких проектов, и если это будет перспективно, то будем строить", - сказал Кравцов.

При этом присутствовавший на пресс-конференции глава «Укравтодора» Славомир Новак отметил, что строительство бетонных дорог должно быть экономически обосновано.

"Бетон дороже, чем асфальтобетон. Поэтому нужны такие проекты, где это будет экономически оправдано. Но, кроме южных регионов, строительство бетонных дорог будет как «деньги на ветер». Бетон может быть на 20-25 лет. Но нам нужно считать каждую копейку и экономить. Поэтому бетонные дороги могут быть только на выходах из портов, в остальных регионах - нужно использовать новые технологии строительства", - сказал Новак.