Львовянам не гарантируют перевозки без "сюрпризов" зимой

Если зима будет суровой, львовские перевозчики не смогут гарантировать стабильные пассажирские перевозки. Об этом заявил председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка, сообщает "ЗИК".

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Он напомнил, что из-за нерасчищенных дорог Львовщины во время снегопада в середине ноября около 50% автобусов, которые выехали на линию, вышли из строя.

«Если будет суровая зима, любые гарантии относительно стабильной работы пассажирского общественного транспорта дать невозможно», – заявил Велійка.

Такую ситуацию он пояснил, в частности, тем, что автобусы, которые курсируют на маршрутах Львовщины, очень изношены. «Автотранспортные предприятия делают все, чтобы автобусы были готовы, но сюрпризы погоды могут повлечь сюрпризы в работе общественного транспорта», – добавил Велійка.