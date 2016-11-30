Госавиаслужба разослала пилотам предупреждение об опасности полетов над Черным морем

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) подтвердила информацию о том, что ранее по заявке Министерства обороны пилотам были разосланы оперативные извещения (NOTAM) об опасности полетов над Черным морем.

Читайте такжеВ Минобороны еще не знают, отменит ли Украина ракетные испытания из-за угроз России

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«NOTAM выдан в интересах Минобороны. Это была их заявка», - ответили в Госавиаслужбе на вопрос о причине предупреждения пилотов об опасности полетов в воздушном пространстве над Черным морем.

Также в ведомстве добавили, что согласно международным нормам Украина является единственным государством, которое регулирует воздушное пространство над Крымским полуостровом.

«Ответственность за обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве над открытым морем в пределах РПИ (район полётной информации – УНИАН) Симферополь в соответствии с решением Совета ИКАО от 17 февраля 1997 года делегированы Украины. Исходя из этого, Украина является единственным международно-признанным государством, обеспечивающим обслуживание воздушного движения в пределах РПИ Симферополь и публикацию аэронавигационной информации об РПИ Симферополь», - отметили в Госавиаслужбе.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация, что 1-2 декабря на юге Украины запланированы научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы. В Воздушных силах отметили, что стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, и осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

Вместе с тем СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом. В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Справка УНИАН. NOTAM — оперативно распространяемая информация (извещения) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации. NOTAM содержит извещение о всех поправках, временных или постоянных, которые не были включены в последний сборник аэронавигационной информации (AIP).