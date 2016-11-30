Глава Мининфраструктуры: Мы хотели, чтобы Балчун стал звездой, а не черной дырой

Акционерная компания «Укрзализныця» перед принятием решения о повышении тарифов на железнодорожные грузоперевозки должна провести открытые переговоры с представителями бизнеса для достижения консенсуса по данному вопросу.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян сегодня на круглом столе, посвященном вопросам транспортной инфраструктуры.

Он отметил, что «Укрзализныця» уже повышала тарифы на грузоперевозки в этом году и теперь должна отчитаться об использовании полученных средств.

«В этом году мы аккумулировали достаточно средств после повышения тарифов на 15%. Давайте поговорим, как эти средства были потрачены, на что, объясним, с какой целью осуществляется повышение, и тогда мы сможем перейти к каким-то практическим действиям – повышаем или не повышаем», – сказал Омелян.

При этом он добавил, что назначенный в июле этого года главой «Укрзализныци» Войцех Балчун должен отойти «от презентаций, что все плохо, а начать процессы для оздоровления компании».

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«Нам с Евгением Кравцовым (первый замминистра инфраструктуры – УНИАН) далось большой кровью назначение на должность Балчуна. Мы хотели, чтобы он стал звездой, а не черной дырой. Поэтому мы требуем, чтобы топ-менеджер такого класса, который получает рыночную зарплату не только по меркам Украины, но и Восточной Европы, давал суперкачественный результат для страны. Это не фирма по продаже велосипедов, это крупнейший монополист, который непосредственно влияет на ряд отраслей Украины», – заявил Омелян.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян раскритиковал нового руководителя «Укрзализныци» Балчуна за медленное реформирование ведомства, а также обвинил его в том, что руководство компании не предоставило министерству план развития компании в долгосрочной перспективе. В свою очередь, Балчун заявил, что в последнее время отношения между руководством «Укрзализныци» и Мининфраструктуры стали напряженными.

В ходе заседания правительства, презентуя отчет о текущем состоянии «Укрзализныци», а также о результатах своей работы во главе компании, Балчун заявил о саботаже инициатив по реформированию «Укрзализныци» на всех уровнях компании. После слов Балчуна Омелян заявил: «Я готов поддерживать все инициативы для прозрачного реформирования «Укрзализныци». Но я категорически против ситуации, когда одна мафия меняет другую».

При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство должно предоставить полную политическую поддержку менеджменту «Укрзализныци» во главе с Балчуном для проведения реформ в компании.

Ранее руководство Министерства инфраструктуры неоднократно заявляло, что отсутствие достойной, рыночной зарплаты тормозит проведение конкурсов на должности руководителей госпредприятий, а также поиск высококвалифицированных менеджеров.

Согласно контракту, зарплата Балчуна составляет от 463 тыс. грн в месяц.