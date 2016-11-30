"Укрпочта" хочет поставлять лекарства в отдаленные поселки страны

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» инициирует внесение изменений в национальное законодательство для обеспечения возможности реализации лекарственных средств через широкую сеть учреждений почтовой связи. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

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«Необходимо менять неэффективные законодательные акты, которые не соответствуют современным требованиям, для того, чтобы «Укрпочта» смогла расширить спектр своих услуг, к примеру, поставлять лекарства», – сказал Смилянский в ходе панельной дискуссии в Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, на сегодняшний день многие жители сельской местности не имеют возможности получать необходимые лекарства из-за отдаленности населенных пунктов от расположенных в городах аптек. Согласно действующему закону, лекарства могут реализовывать только специализированные учреждения.

В числе других приоритетов «Укрпочты» Смилянский назвал скорое завершение корпоратизации государственного предприятия.

«Мы обязательно закончим корпоратизацию в первом квартале следующего года. Это важно как с точки зрения создания нормальной системы корпоративного управления, так и возможности привлечения кредитных средств для финансирования реформ», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре «Укрпочта» предложила внести в действующее законодательство изменения, которые бы позволили ей выйти на рынок финансовых услуг и выпускать собственные платежные карты для обслуживания счетов физлиц. Для реализации данной инициативы госпредприятие предлагает определить в законодательстве понятие почтовых счетов, которые являются альтернативой банковским. В первую очередь такая инициатива нацелена на жителей маленьких населенных пунктов, в которых отсутствуют банковские учреждения.

Игорь Смилянский назначен правительством на должность директора «Укрпочты» по результатам кадрового конкурса, вступил в должность в июле 2016 года.

«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.