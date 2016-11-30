Белгород-Днестровский порт находится на грани остановки - министр инфраструктуры

Белгород-Днестровский морской торговый порт фактически находится на грани остановки из-за уменьшения глубин в гавани порта.

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Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"К сожалению, Белгород-Днестровский морпорт находится на грани остановки. Нельзя сказать, что это благодаря частному арендатору или благодаря природной ситуации. Но, думаю, что там заболачивание происходило быстрее, чем ошибки в ведении хозяйственной деятельности", - сказал он

Как сообщал УНИАН, в мае компания-подрядчик «Инфлот-Данубиус Эйдженси» приступила к дноуглублению Белгород-Днестровского морского торгового порта стоимостью более 46 млн грн с целью поддержания судового канала морпорта в рабочем состоянии. В ходе выполнения работ компания должна была изъять 1 млн куб. м грунта и завершить работы за 9 месяцев.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Белгород-Днестровский морской торговый порт» предназначено в основном для переработки генеральных и навалочных грузов, но может также переваливать контейнеры.

Площадь порта – 50 га, из которых 21,57 га – намытые. В порту имеется 9 причалов общей протяженностью 1100 метров и глубиной у причалов от 3,5 до 5,2 м. Порт способен обрабатывать до 50 вагонов зерна в сутки.