"Укрзализныця" за 5 лет хочет вложить 108 миллиардов в обновление подвижного состава

Как сообщил в ходе посещения Дарницкого вагоноремонтного завода глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун, такие показатели заложены в стратегии обновления подвижного состава компании до 2021 года, которая была утверждена правлением 29 ноября текущего года.

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«Мы хотим за 5 лет купить или отремонтировать 96 тыс. единиц подвижного состава и на это потратить более 108 млрд грн. Речь идет не только о грузовых вагонах, но и локомотивах, пассажирских вагонах и прочем», - сказал Балчун.

По его словам, «Укрзализныця» уже в этом году начала ремонт вагонов на мощностях собственных заводов. В частности, Дарницкий вагоноремонтный завод уже изготовил 20 грузовых полувагонов, еще 80 единиц будут произведены до конца декабря этого года.

Балчун также сообщил, что в следующем году компания планирует закупить около 9000 грузовых вагонов и 1070 зерновозов.

Как уточнил руководитель «Укрзализныци», в течение следующих 5 лет компания планирует купить 262 локомотива, 440 пассажирских вагонов, 35 773 грузовых вагона и 6 единиц рельсовых автобусов и электричек.

Кроме того, пятилетний план обновления железнодорожного подвижного состава предусматривает проведение модернизации 898 локомотивов, 696 пассажирских вагонов, 57 тыс. грузовых вагонов и 430 единиц электричек и рельсовых автобусов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» предложила участникам транспортного рынка подписать меморандум о взаимопонимании в вопросе тарифной политики компании, в котором будет предусмотрено, что все средства в объеме более 10 млрд грн, вырученные от повышения грузовых железнодорожных тарифов на 25% в следующем году, пойдут на обновление устаревшего подвижного состава.

Многие участники рынка жаловались на систематическую нехватку вагонов «Укрзализныци», что может привести к срыву сроков внешних контрактов и ставит под угрозу выполнение государственных экспортных программ в целом.

Ранее в интервью УНИАН экс-директор по технической политике "Укрзализныци" и бывший глава Научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Ростислав Демин выразил мнение, что в случае бездействия "Укрзализныци" в вопросе обновления устаревшего подвижного состава железнодорожные перевозки в Украине могут перейти под контроль России.

Эксперт также отметил, что более 40 тысяч грузовых вагонов "Укрзализныци" сегодня нуждаются в замене в течение 4-5 лет, при этом необходимо снимать с эксплуатации ежегодно не менее 10 тыс. старых вагонов, так как они несут техногенную опасность.