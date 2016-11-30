На границе с Польшей в очередях "застряли" более 1100 автомобилей
В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на 18.00 в очередях стояли 1120 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.
Так, в пунктах пропуска «Рава-Русская» и «Устилуг» ожидают оформления по 250 автомобилей, «Краковец» - 170, «Ягодин авто» - 150, «Шегини» - 120, «Угринов» - 100, «Грушев» - 80.
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Также наблюдается автомобильная очередь в пункте пропуска “Ужгород” на границе со Словакией – там ожидают оформления 20 автомобилей.
Кроме того, на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" в очереди стоят 25 автомобилей.
В пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией ожидают 15 автомобилей, в пункте "Мамалыга-авто" на границе с Молдовой – 20.