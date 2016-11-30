Для приведения украинских дорог к минимальному европейскому уровню необходимо минимум 3 года - мининфраструктуры

Об этом корреспонденту УНИАН сказал первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов.

«Учитывая текущее состояние дорог, для приведения дорог хотя бы к минимальному европейскому уровню проездной способности потребуется минимум три года. И это только для того, чтобы выровнять ту ситуацию, которая сложилась за последние четыре года в условиях серьезного недофинансирования дорожного сектора, - отметил он. - Но даже за этот период очень сложно будет построить у нас европейские дороги. В Европе они строились десятилетиями».

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По словам Кравцова, после этого министерство планирует сконцентрироваться на строительстве новых магистралей по основным направлениям.

При этом новоназначенный глава "Укравтодора" Славомир Новак на вопрос о сроках приведения дорожного сектора Украины к европейским стандартам точного ответа дать не смог.

"Много", - ответил он, добавив, что более четкие сроки он сможет назвать после представления стратегии в декабре этого года.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла закон о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны. Согласно закону, запуск дорожного фонда перенесли с 2017 на 2018 год с последующим финансированием в размере 50% от поступлений акциза на нефтепродукты в 2018 году, 75% - в 2019 году и 100% - в 2020 году.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 млрд грн.