На границе с Польшей в очередях застряли более 1,3 тысячи автомобилей

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Так, в пункте пропуска «Рава-Русская» ожидают оформления 250 автомобилей, «Устилуг» - 350, «Краковец» - 280, «Ягодин авто» - 150, «Шегини» - 120, «Угринов» - 130, «Грушев» - 70.

Читайте такжеУкраина и Венгрия построят новую автостраду на украино-венгерской границе - Гройсман

Также наблюдается автомобильная очередь в пункте пропуска “Ужгород” на границе со Словакией – там ожидают оформления 20 автомобилей.

Кроме того, на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" в очереди стоят 50 автомобилей.

В пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией ожидают 30 автомобилей, в пункте "Мамалыга-авто" на границе с Молдовой – 20.

Госпогранслужба просит путешествующих учесть указанную информацию и выбирать для пересечения границы менее загруженные пункты пропуска.