Покупателей аэропорта «Ривне» испугал кризис

Аукцион по продаже коммунального предприятия «Международный аэропорт «Ривне» не состоялся.

Как сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель председателя Ривненского облсовета Валентин КОРОЛЮК, потенциальных заявителей на участие в аукционе испугал мировой финансовый кризис. По его словам, именно по этой причине они решили пока снять заявки, хотя и не отказались от последующих попыток приобрести аэропорт.

Как сообщил В.КОРОЛЮК, приобрести аэропорт выразили желание инвесторы из России, Чехии и Германии. К ним также могли присоединиться потенциальные покупатели из Бельгии и Австралии. Однако их требованием было условие, чтобы в будущем аэропорт отказался от перевозок пассажиров, а занимался исключительно перевозкой грузов, на что областная власть пока еще согласиться не может.

Стартовая цена на аукционе по продаже аэропорта должна была быть 72,5 млн. грн. По условиям конкурса, будущий владелец аэропорта должен был на протяжении трех лет инвестировать в этот объект 10 млн. грн.