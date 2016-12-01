В очередях на границе с Польшей застряли почти 2 тысячи автомобилей

На украинско-польской границе по состоянию на 8 утра в очередях стоят 1810 машин. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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Наибольшее скопление автотранспорта зафиксированы на пунктах пропуска "Угринов" – 350 автомобилей, "Краковец" и "Рава-Русская" – по 300 соответственно. На ПП "Шегини" – 250, "Грушев" – 220, "Смильница" – 140, "Устилуг" – 130 и "Ягодин-авто" – 120 авто.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" своей очереди ожидают 20 автотранспортных единиц, на границе с Венгрией на ПП "Тиса" – 75.

Вблизи границы с Румынией в пункте пропуска "Порубное" скопилось 60 автомобилей.