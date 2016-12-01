В Украине часть компаний ввела новые правила выплат по автогражданке

Страховые компании заключили указанное соглашение в марте 2016 года, но система смогла заработать только после одобрения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), которое было получено в конце октября.

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Система прямого урегулирования в Украине начала работу в добровольном режиме и, в соответствии с решением АМКУ, будет действовать два года, начиная с 1 декабря 2016 года.

Обязательным механизм станет уже после принятия законодательных изменений, предусмотренных законопроектами №3551 и №3670, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, соглашение о прямом регулировании убытков по ОСАГО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) в марте 2016 года подписали 17 страховых компаний, совокупная доля рынка которых составляет более 50%. Это компании "АХА страхование", "Арсенал страхование", "ПЗУ Украина", "ВУСО", "УАСК АСКА", "Оранта", "Просто-страхование", "УНИКА", "Провидна", "Инго Украина", "Универсальная", "Международная СК", "Кредо", "АСКО-Донбасс Северный", "Колоннейд Украина", "Брокбизнес", СО "Ильичевское".

Справка УНИАН. Принцип прямого регулирования убытков по ОСАГО предусматривает право потерпевшего обратиться при наступлении ДТП в страховую компанию, с которой у него заключен договор ОСАГО. Пострадавший может обратиться за выплатой либо в страховую компанию виновника (как сейчас), либо в компанию, где он покупал полис ОСАГО.

Прямое регулирование убытков применяется в случае, когда в результате ДТП вред причинен только имуществу и оба водителя-участника ДТП имеют полис ОСАГО.