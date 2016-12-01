Омелян анонсировал изменения в АМПУ по причине "неэффективности и непрозрачности" организации

Об этом он заявил в ходе профильной конференции в Европейской бизнес ассоциации. По словам министра, у правительства возникли большие вопросы по поводу управляемости АМПУ.

"Все то, что происходит сегодня в АМПУ, перешло все возможные границы приличия, прозрачности, эффективности - вернее с приставкой «не». Первый вопрос - это адекватное руководство. Второй - изменение функционала", - заявил глава Мининфраструктуры.

По его словам, ключевые изменения будут проведены в ходе реформы. Будет создана Морская администрация, которая примет на себя все нынешние задачи АМПУ. При этом, как отметил Владимир Омелян, будет существенно оптимизирована структура персонала, поскольку, как заверил министр, в правительстве не понимают, что делают порядка 8 тысяч управленцев в одной государственной организации.

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"Я надеюсь, что мы оптимизируем персонал уже в начале следующего года. Потому что сейчас - это около 8 тыс. человек. Я с интересом для себя посмотрел зарплаты. Начальники отделов получают свыше 200 тыс. грн. в месяц. Я, честно говоря, не понимаю, чем они там занимаются за эти деньги. Вернее, я догадываюсь, чем они занимаются. Я против того, чтобы они зарабатывали 5 или 10 тыс. гривен, как в министерстве. Но я хочу, чтобы их вклад в работу отрасли был адекватен оплате труда, а не наоборот. Поэтому сейчас вопрос №1 - это смена руководства, реформа и параллельно с этим будет проводиться корпоратизация, согласно действующему законодательству Украины". - подчеркнул Омелян.

Глава МИУ заверил, что уже на следующей неделе в правительстве начнут рассматривать существенные изменения для АМПУ для того, чтобы сделать организацию более управляемой. По мнению министра, Администрация морских портов сегодня не справляется с поставленными перед ней задачами.

"Меня удивляют некоторые моменты, которые имеют место в АМПУ - даже на этой или прошлой неделе. Некие представители, которые появляются в АМПУ ниоткуда, непонятно кем назначены, на каком основании, выполняют какие-то функции. Поэтому, я хочу попросить вашего терпения еще на несколько дней. Мы начнем уже на следующей неделе. Мы обсудим ситуацию по финансовому плану-2017 в АМПУ, по тем работам, которые они должны сделать, чтобы у нас не было "золотых" ремонтов причалов, необходимость которых там ищут именно сейчас, чтобы не забывали другие порты Украины", - отметил Омелян.

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Министр подчеркнул, что в Украине наряду с грандиозными проектами в одних портах, другие гавани на грани остановки по причине потери необходимых глубин, обеспечивать которые - прямая обязанность АМПУ.

"У нас, к сожалению, Белгород-Днестровский порт вообще остановлен. Не могу сказать, что это благодаря «эффективному» частному арендатору или это природная ситуация. Я думаю, что там заиление проходит быстрее. Но еще немного и этого порта уже не будет. Это будет плесо для кувшинки или чего-то другого, - резюмировал глава МИУ.