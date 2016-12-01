"Укравтодор" жалуется на нехватку денег для капремонта дорог в бюджете-2017

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") заявило об отсутствии средств в госбюджете для проведения капитального ремонта автодорог страны в следующем году.

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В пресс-службе госагентства сообщили, что в ходе заседания Общественного совета, состоявшегося в «Укравтодоре» 30 ноября, представители общественных организаций выразили возмущение объемом финансирования дорог на 2017 год в размере 6,6 млрд грн, которое заложено в проекте закона о госбюджете Украины на 2017 год. При этом, по подсчетам специалистов предприятия, минимальная потребность финансирования дорожной отрасли в следующем году оценивается в 40 млрд грн.

Так, согласно законопроекту о госбюджете страны на следующий год, в 2017 году из специального фонда госбюджета запланировано выделить на содержание дорог 14,1 млрд грн, что составляет около 26,7% от всех будущих поступлений в Дорожный фонд, который заработает с 2018 года.

При этом в пресс-службе отметили, что с учетом того, что в следующем году «Укравтодор» должен погасить гарантированные государством долги в размере 7,3 млрд грн, на ремонт и содержание украинских дорог остается лишь около 6,6 млрд грн. В этой связи глава «Укравтодора» Славомир Новак согласился с членами Общественного совета, что этих средств недостаточно для того, чтобы в 2017 году начать капитальный ремонт украинских дорог, и выразил надежду, что общественность в сотрудничестве с госагентством сможет повлиять на решение властей и объем финансирования будет пересмотрен в сторону увеличения.

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«Я верю в успешное сотрудничество органов власти с общественностью. Сейчас этот проект находится на доработке в Верховной Раде, и у нас еще есть возможность повлиять на его конечный вариант. Поэтому мы должны совместно приступить к работе и объяснить важность увеличения финансирования украинских дорог в следующем году», - цитирует пресс-служба Новака.

В сообщении со ссылкой на главу «Укравтодора» подчеркивается, что перед тем, как возглавить госагентство, Новак неоднократно подчеркивал, что одним из его основных условий работы на новом посту является создание целевого Дорожного фонда для финансирования строительства и ремонта автодорог и обеспечение его прозрачного функционирования.

«Дорожный фонд уже создан, хотя и с отсрочкой. Именно этот фонд даст нам возможность стратегически планировать ремонтные работы и показывать людям, какая в отрасли есть перспектива. Если фонд заработает так, как было обещано, и в 2018 году мы будем иметь хотя бы 25 млрд грн, мы начнем ремонтировать дороги капитально, и это будут очень большие перемены», - отметил поляк.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла закон о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны. Согласно закону, запуск дорожного фонда перенесли с 2017 на 2018 год с последующим финансированием в размере 50% от поступлений акциза на нефтепродукты в 2018 году, 75% - в 2019 году и 100% - в 2020 году.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 млрд грн.