Определены победители конкурсов на руководителей "Борисполя", "Укрхимтрансаммиака" и Мариупольского порта

Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины определил победителей конкурсов на должности руководителей крупнейших государственных предприятий, а именно - международного аэропорта «Борисполь», холдинга «Укрхимтрансаммиак» и Мариупольского морского торгового порта.

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Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

«Комитет выбрал по конкурсу и рекомендовал на должность руководителя аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина, на должность руководителя «Укрхимтрансаммиака» Павла Шебесту, Мариупольского порта - Александра Олейника», - сообщили в Министерстве.

Окончательное утверждение представленных кандидатов в должностях должен провести Кабинет министров.

Комментируя выданные рекомендации, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив отметил: «Перед новыми руководителями стоит важная задача - наладить эффективную работу госпредприятий. Условия для этого (выполнения поставленной задачи - УНИАН) есть».

По информации Минэкономразвития, победитель конкурса на должность руководителя аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин имеет 29-летний опыт работы в сфере транспорта, был народным депутатом третьего созыва, в 2005-2006 годах занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. С 2014 года работает в Киевской городской государственной администрации, курирует вопросы инфраструктуры и транспортного хозяйства.

Победитель на должность руководителя компании «Укрхимтрансаммиак» Павел Шебеста имеет порядка 23 лет профессионального опыта в различных компаниях. С марта 2015 года - менеджер по развитию бизнеса в швейцарской компании “BLOCK Technical AG”.

Победитель на должность руководителя Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник располагает 24-летним опытом работы на различных должностях в портовой индустрии, с 2009 года - почетный работник транспорта Украины.

Как пояснили в Минэкономразвития, все три руководителя избраны в порядке конкурсного отбора в соответствие с постановлением правительства №777. Конкурсы проходили в два этапа. На первом прошел предварительный отбор кандидатов на уровне комиссий при Номинационном комитете. На втором - отбор на уровне членов Номинационного комитета, которых на текущий момент насчитывается 18.

Справка УНИАН. Конкурс на должности трех предприятий были оглашены в начале сентября текущего года. Количество участников конкурсов превышало несколько десятков человек. В частности, на должность главы аэропорта «Борисполь» претендовали 26 кандидатов, «Укрхимтрансаммиака» - 32 кандидата, Мариупольского порта - 6 кандидатов.